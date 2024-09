Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Freitagnachmittag zu

Kurs der Lyft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 11,58 USD.

Das Papier von Lyft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 11,58 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 11,58 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 275.559 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 44,38 Prozent niedriger. Bei 8,86 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2024 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,734 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

