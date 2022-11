Lyft Aktie News: Lyft am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,78 EUR

Die Lyft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 14,06 EUR. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 14,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 912 Lyft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.11.2021 auf bis zu 49,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 71,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 64,00 USD angegeben.

Am 05.08.2022 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 990,75 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 864,41 USD erwirtschaftet worden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,389 USD je Aktie belaufen.

Lyft-Aktie im Plus: Uber-Rivale Lyft kündigt angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen Job-Kahlschlag an

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

