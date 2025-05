Lyft Aktie News: Lyft legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 12,70 USD.

Das Papier von Lyft legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 12,70 USD. Bei 12,92 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 12,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 208.108 Lyft-Aktien.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 29,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 11.02.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyft -0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lyft am 30.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,957 USD je Lyft-Aktie.

