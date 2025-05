Lyft Aktie News: Lyft verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 12,47 USD.

Die Lyft-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 12,47 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 12,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 696.553 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 34,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 11.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,957 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Innovationsmotor: Diese Aktien könnten laut Cathie Wood von Zöllen profitieren