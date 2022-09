Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Lyft 14,71 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,7 Prozent auf 14,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 14,86 EUR. Bei 14,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 600 Aktien.

Am 10.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 49,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 69,67 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 USD.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 990,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 765,03 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,398 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft steigert Umsatz mehr als erwartet - Lyft-Aktie deutlich höher

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com