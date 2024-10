Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 13,32 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 13,32 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,65 USD an. Bei 12,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.355.053 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 20,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 56,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 8,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,44 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,747 USD je Lyft-Aktie.

