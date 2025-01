Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 13,13 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 13,13 USD. Die Lyft-Aktie legte bis auf 13,29 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 226.372 Lyft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,82 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 58,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 USD am 08.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,03 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lyft veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,843 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

