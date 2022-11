Lyft Aktie News: Lyft am Mittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Lyft 12,42 EUR

Die Lyft-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 12,54 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 12,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 150 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 46,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 72,85 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 18,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 48,50 USD.

Lyft ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.053,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 864,41 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Lyft am 07.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,373 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

