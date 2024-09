Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,87 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 11,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 11,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 295.761 Lyft-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 42,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 8,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 25,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,30 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,734 USD je Aktie.

