Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 14,00 EUR. Bei 14,00 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 14,00 EUR.

Bei 48,37 EUR markierte der Titel am 10.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 71,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 11,63 EUR. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 64,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber -0,06 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 990,75 USD – ein Plus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 765,03 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2022 veröffentlicht. Am 31.10.2023 wird Lyft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,397 USD je Aktie.

