Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 13,96 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 13,96 USD zu. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,98 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,47 USD. Bisher wurden heute 400.967 Lyft-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 20,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Am 02.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,553 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

