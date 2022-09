Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Lyft 14,77 EUR

Die Lyft-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 14,77 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,77 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 14,77 EUR.

Bei einem Wert von 48,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 12,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 64,00 USD.

Am 04.08.2022 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990,75 USD umgesetzt, gegenüber 765,03 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2022 0,272 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

