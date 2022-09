Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag im Bärenmodus

Aktien in diesem Artikel Lyft 13,72 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 6,9 Prozent auf 13,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 13,64 EUR. Bei 13,64 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 10.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (12,02 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 13,48 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Lyft-Aktie aus.

Lyft ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 990,75 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765,03 USD erwirtschaftet worden waren, um 29,51 Prozent gesteigert.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,272 USD je Aktie in den Lyft-Büchern.

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft steigert Umsatz mehr als erwartet - Lyft-Aktie deutlich höher

