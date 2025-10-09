DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,83 -2,6%Nas22.909 -0,6%Bitcoin104.106 -1,9%Euro1,1563 -0,6%Öl65,16 -1,4%Gold3.959 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Macron: Auf Gaza-Deal muss Zwei-Staaten-Lösung folgen

09.10.25 19:21 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich zum Start einer internationalen Konferenz zum Nahost-Konflikt erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. US-Präsident Donald Trump habe einen ehrgeizigen Weg für ein umfassendes Abkommen in der Region aufgezeigt, sagte Macron am Abend in Paris.

Wer­bung

"Dieses Engagement ist von entscheidender Bedeutung, und wir sind hier, um diese Vision zu unterstützen, nämlich einen dauerhaften Waffenstillstand und eine Stabilisierung des Gazastreifens, die durch eine politische Lösung auf der Grundlage eines palästinensischen Staates und einer endlich friedlichen Koexistenz in der Region Sicherheit für alle bieten kann", meinte Macron.

Macron fordert Sicherheit und Stabilität für Palästinenser

Um dies zu erreichen, müssten die Vorarbeiten für eine Regierung in Gaza, die die Hamas vollständig ausschließt, aber auch die Palästinensische Autonomiebehörde vollständig einbezieht, zu Ende gebracht werden. Kurzfristige Hilfe alleine reiche nicht aus, sagte Macron. "Wir müssen der palästinensischen Behörde, die sich in einer schweren Finanzkrise befindet, dringend dabei helfen, ihre Regierungsfähigkeit zu stabilisieren, grundlegende Dienstleistungen zu erbringen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten."

Frankreichs Präsident warnte Israel auch vor dem Bau weiterer Siedlungen im Westjordanland. "Die Beschleunigung des Siedlungsbaus im Westjordanland stellt eine existenzielle Bedrohung für den Staat Palästina dar. Sie ist nicht nur inakzeptabel und verstößt gegen das Völkerrecht, sondern schürt auch Spannungen, Gewalt und Instabilität." Zu dem Konflikt, der gerade gelöst werde, müsse kein weiterer hinzugefügt werden, sagte Macron.

Wer­bung

Außenminister europäischer, arabischer und weiterer muslimischer Staaten berieten in Paris über konkrete Schritte zur Lösung des Gaza-Konflikts sowie zur Unterstützung und zum Wiederaufbau nach einem Kriegsende. Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) nahm daran teil./evs/DP/men