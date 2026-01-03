DAX25.212 -0,3%Est506.120 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.629 -1,1%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,64 +2,4%Gold5.224 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street im Minus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an Tesla-Aktie etwas tiefer: Elon Musk kündigt Robotaxis und Roboter-Offensive in Europa an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Macron nennt Mercosur-Entscheidung 'böse Überraschung'

27.02.26 14:33 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die angekündigte vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten scharf kritisiert. "Für Frankreich ist das eine Überraschung und eine böse Überraschung", sagte Macron in Paris. Für das Europaparlament, das für eine Überprüfung des Abkommens durch den Gerichtshof der Europäischen Union gestimmt hatte, sei es eine schlechte Art.

Wer­bung

Frankreich hatte mehrfach lautstark Kritik an dem Abkommen geäußert. Macron kündigte trotz mehrerer Zugeständnisse letztlich an, gegen den Deal zu votieren. Macron betonte nun, man werde genau darauf achten, dass die Punkte, die man in den vergangenen Monaten ausgehandelt habe, auch wirklich eingehalten würden./rbo/DP/nas