MÄRKTE ASIEN/Erholung der Technologiewerte stützt Nikkei

DOW JONES--Positive Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen sind. Unter anderem ruht der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 1,3 Prozent auf 57.281 Punkte zu. Anleger nutzen die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kommt nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht sind Technologiewerte. Händler berichten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Aktien japanischer Versicherer profitieren von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewinnen rund 3 Prozent und Sony Financial 3,3 Prozent.

Der Aktienmarkt in Sydney hat etwas fester geschlossen. Der S&P/ASX-200 gewann 0,5 Prozent. Gestützt wird der Index unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.007,00 +0,5% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.280,66 +1,3% +12,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1843 -0,1 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,89 0,1 181,67 181,03 -1,2%

EUR/GBP 0,8736 -0,0 0,8739 0,8721 -0,3%

GBP/USD 1,3556 -0,1 1,3564 1,3571 +1,2%

USD/JPY 153,58 0,2 153,27 152,96 -2,1%

USD/KRW 1.443,65 0,2 1.440,95 1.444,71 +0,0%

USD/CNY 6,9247 -0,0 6,9247 6,9249 -1,4%

USD/CNH 6,8851 -0,0 6,8852 6,8886 -1,3%

USD/HKD 7,8153 -0,0 7,8154 7,8151 +0,4%

AUD/USD 0,7069 -0,2 0,7086 0,7057 +6,0%

NZD/USD 0,6000 -0,8 0,6048 0,6026 +4,8%

BTC/USD 67.674,80 0,3 67.495,65 68.190,95 -22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,41 62,26 +0,2% +0,15 +10,9%

Brent/ICE 67,58 67,42 +0,2% +0,16 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.936,13 4.878,75 +1,2% +57,38 +15,6%

Silber 75,70 73,375 +3,2% +2,33 +7,5%

Platin 1.737,95 1.698,73 +2,3% +39,22 -1,5%

Kupfer 5,71 5,64 +1,1% +0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

