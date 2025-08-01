DAX24.198 +0,7%ESt505.375 +0,7%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,93 -0,3%Gold3.363 +0,5%
MÄRKTE ASIEN/Fest - Tokio über 43.000er Marke - Bankaktien in Sydney schwach

13.08.25 09:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
67,00 EUR 1,15 EUR 1,75%
Commonwealth Bank Australia Ltd.
95,20 EUR -6,08 EUR -6,00%
Insurance Australia Group Ltd.
4,72 EUR 0,00 EUR 0,00%
Lasertec Corp
93,50 EUR 1,50 EUR 1,63%
National Australia Bank Ltd
20,96 EUR -0,79 EUR -3,63%
Renesas Electronics Corp
11,09 EUR 1,05 EUR 10,41%
Samsung
71.100,00 KRW 100,00 KRW 0,14%
SK hynix Inc.
269.000,00 KRW 2.000,00 KRW 0,75%
Sony Corp.
23,89 EUR 0,65 EUR 2,80%
Treasury Wine Estates Ltd
4,26 EUR 0,06 EUR 1,48%
Westpac Banking Corp.
18,92 EUR -0,38 EUR -1,95%
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem neue US-Preisdaten am Dienstag kein Störfeuer für die weit gediehene Zinssenkungserwartung für das September-Treffen der US-Notenbank brachten, ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien nach oben gegangen. Entgegen vielfacher Befürchtungen zeigten sich in den Teuerungsraten keine größeren Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Dessen Finanzminister Scott Bessent brachte darauf sogar die Möglichkeit einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Im Sog festerer US-Börsen mit neuen Rekordhochs baute der Nikkei-225 sein kräftiges Plus vom Vortag auf ein Rekordhoch dynamisch aus. Mit einem Anstieg um 1,3 Prozent auf 43.275 Punkte überwand er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 43.000 Punkten. Stützend wirkten auch Signale, dass die von der japanischen Notenbank avisierte Zinserhöhung so schnell nicht kommen dürfte, angesichts der Lohn- und Inflationsentwicklung und mit Blick auf die Zölle auf Exporte in die USA.

In Seoul gewann der Kospi 1,1 Prozent, in Shanghai ging es um 0,5 Prozent nach oben, Tagesgewinner war Hongkong (Späthandel) mit einem Sprung um 2,4 Prozent. An den chinesischen Börsen dürfte mit etwas Verzögerung auch für Kauflaune gesorgt haben, dass die USA und China für weitere 90 Tage auf die angedrohten Zölle jenseits von 100 Prozent verzichten und weiter verhandeln.

In Sydney gab das Marktbarometer von einem Rekordhoch kommend dagegen um 0,6 Prozent nach. Hier belasteten teils kräftige Verluste bei schwer gewichteten Bankaktien nach Zahlen der Commonwealth Bank of Australia. Sie hatte zwar einen Anstieg des Jahresgewinns um 4,2 Prozent und eine höhere Dividende mitgeteilt; einige Analysten bemängelten aber die Ergebnisqualität und wiesen auf Komponenten hin, die sehr volatil seien. Außerdem hieß es, die Bewertung der Bank sei bereits extrem hoch. Der Kurs rutschte um 5,4 Prozent ab. Auch andere Finanzwerte gaben deutlicher nach, so National Australia Bank um 2,6 Prozent oder Westpac um 2,1 Prozent.

Der Versicherer IAG verzeichnete einen Anstieg des Jahresgewinns um 51 Prozent. Der Kurs gab dennoch um 0,1 Prozent nach. Der Goldminenbetreiber Evolution mehr als verdoppelte seinen Jahresgewinn, was mit einem Anstieg des Kurses um 3,9 Prozent honoriert wurde. Treasury Wine gewannen nach der Zahlenvorlage 1,2 Prozent. Stützend wirkte hier auch ein angekündigter Aktienrückkauf.

Bei den Einzeltiteln in Tokio waren erneut Halbleiterwerte gefragt. Advantest verteuerten sich um 5,4, Lasertec um 2,0 und Renesas um 6,9 Prozent. Sony gewannen 3,5 Prozent. In Seoul legten SK Hynix um 3,4 und das Schwergewicht Samsung Electronics um 1,1 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.827,10 -0,6% +8,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 43.274,67 +1,3% +7,1% 08:30

Kospi (Seoul) 3.224,37 +1,1% +34,4% 08:30

Schanghai-Comp. 3.683,46 +0,5% +9,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.529,00 +2,2% +24,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:36 % YTD

EUR/USD 1,1707 0,3 1,1675 1,1619 +12,7%

EUR/JPY 172,69 0,0 172,60 172,24 +5,9%

EUR/GBP 0,8648 0,0 0,8647 0,8639 +4,5%

GBP/USD 1,3539 0,3 1,3500 1,3450 +7,9%

USD/JPY 147,51 -0,2 147,85 148,25 -6,0%

USD/KRW 1.378,40 -0,4 1.384,17 1.389,20 -6,2%

USD/CNY 7,1294 -0,0 7,1310 7,1403 -1,1%

USD/CNH 7,1787 -0,1 7,1850 7,1956 -2,1%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8492 7,8500 +1,0%

AUD/USD 0,6552 0,4 0,6529 0,6503 +5,5%

NZD/USD 0,5983 0,5 0,5954 0,5933 +6,3%

BTC/USD 119.421,10 -0,4 119.879,65 119.047,40 +26,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,09 63,17 -0,1% -0,08 -12,1%

Brent/ICE 66,10 66,12 -0,0% -0,02 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.360,18 3.352,25 +0,2% +7,93 +27,7%

Silber 38,42 37,925 +1,3% +0,49 +31,3%

Platin 1.154,44 1.148,50 +0,5% +5,94 +31,2%

Kupfer 4,53 4,53 +0,2% 0,01 +10,3%

