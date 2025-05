MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zinssenkung und Hoffnung auf Zollgespräche stützen

DOW JONES--Überwiegend mit moderaten Kursgewinnen haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Gestützt wurde die Stimmung von der Hoffnung, dass die USA und China ihren Zollstreit bald beilegen könnten. Das chinesische Außenministerium hat bestätigt, dass Chinas Stellvertretender Ministerpräsident He Lifeng am Wochenende in die Schweiz reisen und dort mit dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen wird.

Zur positiven Stimmung trug auch bei, dass die chinesische Zentralbank Zinssenkungen und eine Senkung der Mindestreservesätze für Banken ankündigte. Die Zinsschritte seien jedoch relativ klein ausgefallen, kommentierten die Analysten von Goldman Sachs, die mit etwas mehr gerechnet hatten. Die Segmente der Wirtschaft, auf die sie abzielten, seien seit der jüngsten Politbürositzung bereits bekannt gewesen, so dass die nun beschlossenen Maßnahmen nicht wirklich überraschten.

In Shanghai schloss der Composite-Index nach anfangs deutlicheren Aufschlägen 0,8 Prozent im Plus, in Hongkong stand der HSI im späten Handel noch 0,6 Prozent höher. Die Zinssenkungen gaben Immobilienwerten wie Longfor (+0,8%) oder Poly Developments (+1,6%) etwas Rückenwind.

Etwas gedämpft wurde die Stimmung in der Region von der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Als Vergeltung für einen Terroranschlag auf Touristen in der Region Kaschmir vor einigen Wochen hat Indien nun Luftschläge gegen Ziele in Pakistan ausgeführt. Der Sensex an der Börse in Mumbai tendierte im Verlauf gleichwohl gut behauptet. Die Analysten der Citi gehen davon aus, dass indische Vermögenswerte auch weiterhin gelassen auf den Konflikt reagieren werden und verweisen auf ähnliche Situationen in der Vergangenheit.

Nach einer Feiertagspause wurde in Tokio und Seoul erstmals in dieser Woche wieder gehandelt. Der japanische Nikkei-225-Index verlor 0,1 Prozent auf 36.780 Punkte. Er wurde gebremst vom seit Freitag deutlich gestiegenen Yen. Der Dollar kostete zuletzt 143,30 Yen, verglichen mit 145,20.

Die Aktie des Pharmaherstellers Eisai verbilligte sich um 4,8 Prozent. Sie wurde - wie die Aktien der US-Hersteller von Impfstoffen - belastet von der Ernennung von Vinay Prasad zum Leiter jener FDA-Abteilung, die Impfstoffe und Gentherapien reguliert. Prasad hat die FDA aufgefordert, neue Medikamente anhand strengerer Regeln zuzulassen.

In Seoul rückte der Kospi um 0,5 Prozent vor. Korean Air verteuerten sich um 7,9 und Asiana Airline um 5,1 Prozent. Sie profitierten von der Aufwertung des Won gegen den Dollar und der damit verbundenen Hoffnung auf geringere Kosten für die Fluggesellschaften, die Treibstoffe, Wartungsleistungen, Leasingebühren und andere Leistungen in Dollar bezahlen müssen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.178,30 +0,3% -0,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.779,66 -0,1% -7,7% 08:30

Kospi (Seoul) 2.573,80 +0,5% +7,3% 08:30

Schanghai-Comp. 3.342,67 +0,8% -2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.806,68 +0,6% +12,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1363 -0,1 1,1374 1,1328 +9,3%

EUR/JPY 162,59 0,4 161,99 162,75 -0,1%

EUR/GBP 0,8510 0,1 0,8503 0,8513 +2,9%

GBP/USD 1,3352 -0,2 1,3377 1,3307 +6,2%

USD/JPY 143,09 0,5 142,43 143,68 -8,7%

USD/KRW 1.396,03 1,5 1.375,78 1.385,01 -6,8%

USD/CNY 7,2049 0,1 7,1970 7,1810 -0,6%

USD/CNH 7,2268 0,2 7,2112 7,2098 -1,8%

USD/HKD 7,7594 0,1 7,7530 7,7501 -0,2%

AUD/USD 0,6483 -0,1 0,6491 0,6459 +4,5%

NZD/USD 0,6002 -0,1 0,6008 0,5981 +6,7%

BTC/USD 96.735,75 2,1 94.710,40 94.424,90 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,94 59,09 +1,4% +0,85 -20,5%

Brent/ICE 62,91 62,04 +1,4% +0,87 -19,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.390,20 3.429,95 -1,2% -39,76 +26,3%

Silber 29,05 29,25 -0,7% -0,20 +2,5%

Platin 869,89 869,09 +0,1% +0,80 -2,7%

Kupfer 4,6755 4,735 -1,3% -0,06 +15,2%

