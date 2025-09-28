DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,18 -2,8%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,08 ±0,0%Gold3.746 +0,3%
MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne - US-Inflationsdaten im Blick

25.09.25 06:19 Uhr

DOW JONES--Mit moderaten Gewinnen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die leicht negativen Vorgaben der Wall Street belasteten nur zu Handelsbeginn, im Verlauf erholen sich die Indizes wieder. In den USA war es nach der jüngsten Rekordjagd zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen. Insgesamt herrscht in Asien allerdings eine erhöhte Zurückhaltung im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten aus den USA am Freitag. An den Börsen in Tokio, Shanghai und Hongkong geht es um bis zu 0,4 Prozent nach oben. Der Kospi in Seoul zeigt sich wenig verändert.

Am Freitag steht mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Dienstag erklärt, es gebe Risiken sowohl für die Beschäftigung als auch für die Inflation, und hatte es vermieden, klare Signale für Zinssenkungen für die nächste Sitzung im Oktober zu geben. Powell sagte, wenn die Zinsen zu aggressiv gesenkt würden, würde die Aufgabe der Bekämpfung der hohen Inflation unvollendet bleiben und die Fed müsse die Zinsen später möglicherweise anheben. Wenn die Fed die Zinsen jedoch zu lange zu hoch halte, könne sich der Arbeitsmarkt abschwächen, so der Fed-Chairman.

In Japan richten sich die Blicke zudem bereits auf die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden und Premierminister der regierenden Liberaldemokratische Partei (LDP) am 4. Oktober. Die vorgezogene Wahl ist notwendig geworden, nachdem Japans Premierminister Ishiba überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Ursprünglich war die nächste reguläre Parteiwahl erst für 2027 geplant. Anlass für den Rücktritt war das schwache Ergebnis der LDP bei der Wahl zum Oberhaus im Juli, bei der die Regierungskoalition ihre Mehrheit verlor. Auch im Unterhaus hatte die Koalition zuvor ihre Mehrheit verloren. Der neue Parteivorsitzende wird automatisch zum Premierminister gewählt, da die LDP weiterhin stärkste Fraktion im Parlament ist.

In Australien erholt sich der S&P/ASX 200 nur leicht von den kräftigen Vortagesabgaben und legt um 0,1 Prozent zu. Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten hatten den Markt am Vortag belastet und die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gedämpft. Der Preisdruck erreichte den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Die Inflation liegt damit nun wieder am oberen Rand des Zielkorridors der Reserve Bank of Australia (RBA) von 2 bis 3 Prozent. Die RBA hat die Zinsen seit Februar bereits dreimal gesenkt und hatte angedeutet, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich seien, wenn sich die Inflation in Grenzen halte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.773,70 +0,1% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 45.702,58 +0,2% +14,0% 08:30

Kospi (Seoul) 3.473,02 +0,0% +44,7% 08:30

Shanghai-Comp. 3.859,62 +0,2% +14,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.626,09 +0,4% +30,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:34 % YTD

EUR/USD 1,1750 0,1 1,1740 1,1789 +14,1%

EUR/JPY 174,68 0,0 174,67 174,58 +7,1%

EUR/GBP 0,8729 -0,0 0,8729 0,8742 +5,6%

GBP/USD 1,3462 0,1 1,3449 1,3485 +8,0%

USD/JPY 148,66 -0,1 148,79 148,09 -6,2%

USD/KRW 1.399,64 -0,4 1.404,70 1.397,55 -5,6%

USD/CNY 7,1185 0,2 7,1185 7,1156 -1,5%

USD/CNH 7,1286 -0,1 7,1370 7,1236 -3,0%

USD/HKD 7,7758 -0,0 7,7785 7,7763 +0,1%

AUD/USD 0,6598 0,3 0,6581 0,6618 +6,6%

NZD/USD 0,5827 0,2 0,5816 0,5854 +4,5%

BTC/USD 112.625,45 -0,6 113.350,20 112.501,50 +18,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,13 64,39 -0,4% -0,26 -11,8%

Brent/ICE 69,05 69,31 -0,4% -0,26 -9,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.734,11 3.736,30 -0,1% -2,20 +43,5%

Silber 43,94 43,9105 +0,1% +0,03 +52,6%

Platin 1.260,08 1.257,29 +0,2% +2,79 +43,2%

Kupfer 4,87 4,81 +1,1% +0,05 +18,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

