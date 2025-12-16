MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor zieht Börsen deutlich nach unten

DOW JONES--An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag den zweiten Tag in Folge steil bergab gegangen. Dabei wurden die Verluste im Verlauf ausgebaut - viele Indizes schlossen auf Tagestiefs. Erneut machten Sorgen über das Platzen einer möglichen Technologieblase im KI-Bereich die Runde. Daher verzeichneten Technologiewerte und technologielastige Indizes wie der Kospi in Südkorea besonders hohe Abschläge. Händler sprachen von einer Rotation aus Technologiewerten, aber auch aus Aktien ganz allgemein. Zudem sorgten sich Anleger über die Verfassung des US-Arbeitsmarktes, denn es werden am Nachmittag Daten unter anderem aus dem November in den USA nachgereicht. Wegen des Regierungsstillstandes war der Arbeitsmarktbericht der Regierung für November ausgefallen.

Während sich die Diskussionen in den USA über die Anzahl weiterer Zinssenkungen drehten, befürchteten Anleger in Japan dagegen Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank am Freitag - auf alle Fälle aber eine falkenhafte Tonlage. "Die Risikobereitschaft bleibt angesichts eines vollen Terminkalenders für die Woche gedämpft", urteilte IG-Chefmarktanalyst Chris Beauchamp.

In Japan gab der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 49.383 Punkte nach. Der japanische Leitindex baute im Verlauf seine Abgaben deutlich aus - parallel zog der Yen an und drückte die Börsenkurse nach unten. Notenbankgouverneur Kazuo Ueda dürfte am Freitag eine Zinserhöhung bekannt geben, mutmaßte ein Händler. Argumente lieferte der Privatsektor, der das Jahr auf einem Hoch beendete, wie aktuelle Einkaufsmanagerdaten von S&P Global nahelegten. Im Technologiesektor fielen Yaskawa Electric um 7 Prozent und Fujikura um 6,7 Prozent. Mitsubishi UFJ Financial Group büßten 3,2 Prozent ein, der Finanzkonzern steht offenbar kurz davor, sich an der indischen Shriram Finance zu beteiligen.

In China sanken Shanghai-Composite und HSI in Hongkong um 1,1 bzw. 1,6 Prozent. Nach den schwachen Konjunkturdaten des Vortages gab es weitere kritische Stimmen zur Lage der chinesischen Wirtschaft. Diese dürfte angesichts mangelnder starker politischer Unterstützung in naher Zukunft weiter vor Herausforderungen stehen, urteilten die Volkswirte der Bank of America. Sie verwiesen auf November-Daten, die nach wie vor eine schwache Binnennachfrage zeigten. Zudem habe der Ton auf der jüngsten Central Economic Work Conference auf eine "begrenzte Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, die Konjunkturhilfen in naher Zukunft deutlich zu erhöhen," hingedeutet. Nomura rechnet mit deutlich sinkenden Wachstumsraten. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten seien im zweiten Halbjahr 2025 eingebrochen, aber Peking habe es nicht eilig, umfangreiche expansive Maßnahmen auf den Weg zu bringen, merkten die Analysten an.

In Südkorea stürzte der technologielastige Kospi um 2,2 Prozent ab, nachdem der Leitindex zu Handelsbeginn noch im Plus eröffnet hatte. Korea Zinc, der weltweit größte Zinkproduzent, plant den Bau einer Anlage im Wert von 7,43 Milliarden US-Dollar in den USA. Dies erfolgt im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens. Nachdem der Kurs am Vortag zunächst positiv auf entsprechende Spekulationen reagiert hatte, stürzte der Kurs nun mit den bestätigten Informationen um 13,9 Prozent ab. Der australische Leitindex S&P/ASX-200 zeigte sich wie schon am Vortag relativ wenig berührt vom regionalen Ausverkauf und schloss 0,4 Prozent tiefer. Technologietitel spielen im Leitindex kaum eine Rolle.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.598,90 -0,4% +6,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.383,29 -1,6% +27,4% 07:00

Kospi (Seoul) 3.999,13 -2,2% +66,7% 07:30

Shanghai-Comp. 3.824,81 -1,1% +16,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.227,97 -1,6% +29,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:42 % YTD

EUR/USD 1,1748 -0,0 1,1752 1,1732 +13,3%

EUR/JPY 182,00 -0,2 182,42 182,11 +12,2%

EUR/GBP 0,8789 0,0 0,8787 0,8781 +6,1%

GBP/USD 1,3366 -0,1 1,3375 1,3361 +6,9%

USD/JPY 154,92 -0,2 155,23 155,22 -1,0%

USD/KRW 1.475,18 0,5 1.468,48 1.473,35 -0,5%

USD/CNY 7,0561 -0,1 7,0614 7,0616 -1,9%

USD/CNH 7,0393 -0,1 7,0431 7,0471 -3,8%

USD/HKD 7,7782 -0,1 7,7822 7,7812 +0,2%

AUD/USD 0,6639 -0,0 0,6642 0,6646 +7,3%

NZD/USD 0,5783 0,0 0,5780 0,5785 +3,3%

BTC/USD 86.059,70 -0,2 86.236,35 89.607,40 -6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,44 56,82 -0,7% -0,38 -21,1%

Brent/ICE 60,20 60,56 -0,6% -0,36 -19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.285,58 4.306,00 -0,5% -20,42 +63,9%

Silber 63,03 64,096 -1,7% -1,06 +114,5%

Platin 1.533,05 1.519,80 +0,9% +13,25 +70,0%

Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2%

