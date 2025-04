MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach Rally - Unternehmenszahlen im Blick

DOW JONES--Nach der Erleichterungsrally am Vortag geht es mit den Kursen an den europäischen Börsen am Donnerstag nach unten. Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 21.764 Zähler, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 5.056 nach unten. "Nach dem Aufwärtsschub ist nun erst einmal eine Verschnaufpause angesagt", so ein Marktteilnehmer. Weder von der Zins- noch von der Währungsseite kommen am Morgen stärkere Impulse.

Wer­bung Wer­bung

"Auch wenn sich die Trump-Regierung im Zollstreit anscheinend bewegt, mit schnellen Durchbrüchen ist kaum zu rechnen", heißt es weiter. Es werde dauern, bis die Vielzahl an notwendigen Abkommen unter Dach und Fach sei. "Der Schaden ist angerichtet, und es wird schwer sein, ihn wieder zu beheben", so der Marktteilnehmer mit Blick auf den Vertrauensverlust, den die Trump-Regierung in der US-Wirtschaft verursacht hat.

Ifo-Index mit Rückgang erwartet

Impulse dürften nun zunächst von der Berichtssaison ausgehen, aber auch von Konjunkturdaten wie dem Ifo-Index am Vormittag oder verschiedenen US-Daten am Nachmittag. Beim Ifo rechnen Analysten für April mit einem Rückgang auf 85,1 von 86,7 Punkten für den Gesamtindex.

Bei Adidas (+1,9%) entsprächen die Umsatzerlöse weitgehend den Konsensschätzungen, die Bruttomarge liege 30 Basispunkte darüber, das EBIT übertreffe mit 610 Millionen Euro die Konsensschätzung um 12 Prozent, heißt es bei RBC. Adidas habe im ersten Quartal auch von der Schwäche von Puma und Nike profitiert. Für die Puma-Aktie geht es 1,4 Prozent nach unten.

Wer­bung Wer­bung

Von relativ guten Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Nestle. Mit 2,8 Prozent liege das organische Umsatzwachstum leicht über der Schätzung von 2,5 Prozent. "Nestle reizt offensichtlich seine Preissetzungsmacht aus", sagt er. In den USA sei die Entwicklung allerdings nur "flat". Nestle geben im frühen Handel um 0,4 Prozent nach.

Gleich um 4,8 Prozent nach unten geht es für das Kering-Papier. Der Umsatz liegt noch einmal 3 Prozent unter den ohnehin schon gesenkten Erwartungen, heißt es bei RBC.

Die Umsätze von Thales (-4%) im ersten Quartal sind laut Jefferies zwar 3 Prozent über den Schätzungen ausgefallen, was vor allem auf die starke Entwicklung bei Defense zurückzuführen sei. Allerdings enttäusche der Auftragseingang mit einem Rückgang von 25 Prozent, auch hier sei vor allem Defense für die Entwicklung verantwortlich. Den Ausblick hat der Konzern bestätigt. Rheinmetall notieren 1 Prozent leichter.

Wer­bung Wer­bung

Delivery Hero und Vossloh nach Zahlen unter Druck

Delivery Hero brechen um fast 10 Prozent ein. "Überraschend ist das nicht, überrascht hat eher das vorbörsliche Plus", so ein Händler. Der Umsatz liege zwar geringfügig über den Erwartungen, die wichtige GMV-Kennziffer habe die Schätzungen aber sogar leicht verfehlt.

Die Erstquartalszahlen von Vossloh (-4,8%) sind nach Einschätzung eines Händlers viel schwächer als erwartet ausgefallen. Sowohl die Umsätze als auch das EBIT hätten die Prognosen klar verfehlt, und das in einem saisonal schwachen ersten Quartal mit ohnehin niedrigen Erwartungen. Positiv hervorzuheben sei der weiterhin solide Auftragseingang. Der Ausblick sei zwar bestätigt worden, heißt es im Handel, angesichts der Zollrisiken aber mit Unsicherheiten behaftet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.055,92 -0,8% -42,82 +4,1%

Stoxx-50 4.299,74 -0,6% -26,35 +0,4%

DAX 21.764,29 -0,9% -197,68 +10,3%

MDAX 27.377,45 -1,0% -285,77 +8,1%

TecDAX 3.512,58 -0,8% -29,29 +3,6%

SDAX 15.243,21 -0,8% -127,98 +12,1%

CAC 7.422,66 -0,8% -59,70 +1,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1371 +0,4% 1,1324 1,1352 +9,4%

EUR/JPY 162,2655 +0,1% 162,1010 161,9065 -0,5%

EUR/CHF 0,9404 +0,1% 0,9396 0,9394 +0,6%

EUR/GBP 0,8558 +0,2% 0,8542 0,8551 +3,3%

USD/JPY 142,6925 -0,3% 143,1645 142,6220 -9,0%

GBP/USD 1,3287 +0,2% 1,3259 1,3277 +5,9%

USD/CNY 7,2014 +0,1% 7,1945 7,1974 -0,2%

USD/CNH 7,2993 +0,2% 7,2871 7,2857 -0,6%

AUS/USD 0,6377 +0,2% 0,6364 0,6405 +2,8%

Bitcoin/USD 92.226,70 -1,4% 93.509,55 92.800,05 +0,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,00 62,31 +1,1% 0,69 +1,6%

Brent/ICE 66,76 66,14 +0,9% 0,62 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3327,65 3288,25 +1,2% 39,40 +25,3%

Silber 29,30 29,65 -1,2% -0,35 +6,2%

Platin 856,88 863,22 -0,7% -6,34 -1,4%

Kupfer 4,85 4,84 +0,1% 0,01 +19,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2025 03:47 ET (07:47 GMT)