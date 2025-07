MÄRKTE USA/Wall Street knapp behauptet erwartet - Delta mit Kurssprung

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag zunächst etwas nachgeben. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen knapp behaupteten Start an. Am Mittwoch hatte Zinssenkungsphantasie den Kursen Auftrieb gegeben. Aus dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass sich im Offenmarktausschuss der Federal Reserve eine Mehrheit für Zinssenkungen zum Jahresende hin ausgesprochen hatte. Der Nasdaq-Composite erreichte daraufhin ein Rekordhoch, gestützt von Schwergewicht Nvidia, dessen Marktwert erstmals die Marke von 4 Billionen Dollar knackte. Nvidia wurde damit zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Die jüngsten Wendungen im Zollstreit belasteten hingegen nicht mehr. Marktteilnehmer sprachen von Ermüdungserscheinungen bei den Anlegern.

Wer­bung Wer­bung

Am Donnerstag stehen Auftritte einiger Fed-Vertreter auf der Agenda. An Konjunkturdaten wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Demnach ging die Zahl der Anträge in der vergangenen Woche zurück und fiel niedriger aus als angenommen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Unter den Einzelwerten springen WK Kellogg vorbörslich um 52 Prozent nach oben. Der italienische Nutella -Hersteller Ferrero steht einem Bericht des Wall Street Journal kurz davor, den Hersteller von Frühstücksflocken für 3 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Langsam läuft auch die Bilanzsaison an. Die Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und wagt auch wieder eine Jahresprognose, was mit einem Kursplus von 13 Prozent honoriert wird. Im April hatte die Gesellschaft ihren Ausblick aufgrund der ungewissen Ertragsaussichten kassiert.

Wer­bung Wer­bung

Die in den USA gelisteten Titel von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) notieren 0,4 Prozent höher, nachdem der weltgrößte Chiphersteller den Umsatz im ersten Halbjahr um 40 Prozent gesteigert hat.

Eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium über den Ausbau der Lieferkette für Seltenerdmagnete katapultiert den Kurs von MP Materials um 46 Prozent nach oben. Das Pentagon will seine Abhängigkeit von ausländischen Anbietern verringern.

Der Dollar zeigt sich knapp behauptet. Am Anleihemarkt steht die Zehnjahresrendite wenig verändert bei 4,34 Prozent. Die Ölpreise geraten mit Nachfragesorgen unter Druck.

Wer­bung Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1705 -0,1% 1,1723 1,1708 +13,2%

EUR/JPY 171,43 -0,0% 171,48 171,53 +5,2%

EUR/CHF 0,9323 +0,2% 0,9308 0,9316 -0,9%

EUR/GBP 0,8633 +0,1% 0,8626 0,8617 +4,2%

USD/JPY 146,46 +0,1% 146,28 146,51 -7,0%

GBP/USD 1,3558 -0,2% 1,3588 1,3587 +8,6%

USD/CNY 7,1507 -0,0% 7,1542 7,1576 -0,8%

USD/CNH 7,1811 -0,0% 7,1824 7,1851 -2,1%

AUS/USD 0,6550 +0,2% 0,6536 0,6530 +5,6%

Bitcoin/USD 110.867,50 -0,0% 110.910,15 108.859,65 +17,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,61 68,38 -1,1% -0,77 -5,0%

Brent/ICE 69,68 70,19 -0,7% -0,51 -6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.320,31 3.313,81 +0,2% 6,50 +26,2%

Silber 31,29 31,03 +0,8% 0,26 +11,3%

Platin 1.160,07 1.153,42 +0,6% 6,65 +31,7%

Kupfer 5,44 5,44 +0,0% 0,00 +32,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)