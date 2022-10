ams-Aktie kräftig unter Druck: Finanzchef tritt Ende April zurück

Ingo Bank will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. ams OSRAM äußerte sein Bedauern über den bevorstehenden Abgang. Die notwendigen Schritte für die Neubesetzung des Postens sollten in Kürze eingeleitet werden.

Ingo Bank wechselte Anfang Mai 2020 als Finanzchef der Osram Licht AG zur damaligen ams AG. Die Schweizer ams hatte den deutschen Leuchtmittelhersteller OSRAM 2020 übernommen.

Die an der Schweizer Börse SIX gelistete ams-Aktie verliert am Montag zeitweise 7,10 Prozent auf 5,47 Schweizer Franken.

/cf/ys/AWP/ngu

UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ams AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ams AG

Weitere News zum Thema ams AG Was Analysten von der ams-Aktie erwarten

Bildquellen: ah