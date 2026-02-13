Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

Portfolio angepasst

ProCredit veröffentlichte jüngst ein Eigengeschäft.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.02.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 13.02.2026 ein. ProCredit-Vorstand Bibolli, Eriola vergrößerte am 10.02.2026 die eigene Aktienposition. Bibolli, Eriola erwarb 456 Aktien für je 8,69 EUR. Die ProCredit-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,48 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 8,40 EUR. Aktuell verbucht ProCredit einen Börsenwert von 490,04 Mio. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 58.898.500 Papiere.

Bereits am 10.02.2026 kam es bei ProCredit-Aktien zu Umschichtungen innerhalb der Führungsebene. Für jeweils 8,69 EUR stockte Beeck, Christoph Vorstand das Engagement um 412 ProCredit-Aktien auf.

