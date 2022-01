SÜSS MicroTec-Aktie mit Kursrutsch: Umsatzziel trotz Auftragsrekord verfehlt

So steigerte das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch den Umsatz 2021 voraussichtlich um 3,5 Prozent rund 261 Millionen Euro. Bislang hatte der Vorstand mindestens 270 Millionen Euro in den Raum gestellt. Wegen der schwächer als gedachten Umsatzentwicklung konnte der Kostenanstieg durch den wachstumsbedingten Kapazitätsaufbau nicht kompensiert werden. Statt einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) von 9 bis 11 Prozent würden daher nun 8 bis 9,5 Prozent erwartet.

Die wegen fehlender Teile nicht möglichen Auslieferungen sollten indes in den kommenden Monaten nachgeholt werden, hieß es weiter von den Garchingern. Zudem hätten einzelne Kunden aufgrund der zuletzt enorm gestiegenen Frachtkosten um eine kurzfristige Verschiebung von Auslieferungen in das erste Quartal gebeten.

Die Auftragslage sei hingegen so gut wie noch nie. Im vergangenen Jahr nahm SÜSS MicroTec demnach Aufträge in Höhe von 336 Millionen Euro entgegen. Das ist ein Fünftel mehr 2020.

Die Aktie fiel nach der Mitteilung via XETRA zunächst deutlich bis auf fast 18 Euro. Am Nachmittag notierten die Papiere noch 4,81 Prozent im Minus bei 19,00 Euro. Der vollständige Jahresfinanzbericht soll am 31. März veröffentlicht werden.

GARCHING / FRANKFURT (dpa-AFX)

