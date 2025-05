MARKT/Nagarro könnte nun in den SDAX zurückkehren - TecDAX fraglich

Nagarro könnten nun in den SDAX zurückgekehren. Der Kurs legt nach den nun veröffentlichten und geprüften Geschäftszahlen knapp 2 Prozent zu. "Mit der Zahlenvorlage ist das Hindernis für Index-Mitgliedschaften vom Tisch", so ein Marktteilnehmer. Bei der außerordentlichen Index-Überprüfung sollten Nagarro den Fast-Entry-Status für den SDAX einnehmen und somit mit Wirkung zum 23. Juni in den SDAX aufgenommen werden und den kleinsten Wert rausdrängen. Das wären akuell Verbio. Für einen Fast Entry in den TecDAX wird es nach dem aktuellen Stand nicht reichen. Hier fehlen knapp 3 Prozent, was aber als noch aufholbar erscheint, da die Zählperiode noch gut zwei Wochen läuft. Gelingt die Aufholjagd, würden die Titel wohl Formycon verdrängen, wenn nicht, müssten sie bis zu regulären Überprüfung im September warten.

May 15, 2025 05:12 ET (09:12 GMT)