Aktienmarkt in Frankfurt nach Rally mit Verschnaufpause: Gewinnmitnahmen drücken den DAX ins Minus

Derbegann den Handelstag 0,03 Prozent tiefer bei 14.374,86 Punkten und bleibt dann im Minus.

Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die Rally am deutschen Aktienmarkt ausgebremst. Damit schließt sich der Aktienmarkt tendenziell der Wall Street an, wo tags zuvor Anleger im Verlauf bereits Gewinne mitgenommen hatten und so den Aufwärtstrend etwas gedämpft hatten. Sorgen vor einer neuen Eskalation zwischen der Nato und Russland nach einem Raketeneinschlag in Polen hatten zunächst vor dem offiziellen Börsenstart hierzulande noch für größere Aufregung gesorgt, doch es gibt inzwischen Hinweise darauf, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt und nicht aus Russland, wie zuerst befürchtet.

Die Luft für den deutschen Leitindex wird auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni inzwischen dünner. Ausgehend von seinem Jahrestief Ende September hat der mittlerweile mehr als ein Fünftel hinzugewonnen. "Dies schreit förmlich nach einer Korrektur", schrieb Christian Henke vom Broker IG. Ausschlaggebend für die jüngste Rally ist ein sich abschwächender Preisdruck in den USA. Damit verbunden sind am Markt Hoffnungen auf einen nachlassenden Zinsdruck. Henke hält vor allem heimische und europäische Titel für überverkauft.

Auf Unternehmensseite gab es hierzulande zur Wochenmitte mit Blick auf die Berichtssaison noch einen Nachzügler in der ersten Börsenliga: Siemens Energy. Die Papiere des Energietechnikkonzerns legen im Mittwochshandel deutlicher zu.

Schwach präsentieren sich daneben die Titel von Mercedes-Benz . Nach dem jüngsten Aufwärtstrend bis auf ein Hoch seit Juni nehmen die Anleger beim Autobauer Gewinne mit. Hinzu kommt ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, demzufolge der Konzern die Preise für Elektroautos in China deutlich gesenkt hat.

Zudem kamen im Handelsverlauf noch Zahlen aus der zweite REihe von Dermapharm und Grand City Properties.

Rüstungswerte wie Rheinmetall profitieren unterdessen von den jüngsten politischen Diskussionen rund um den Ukraine-Konflikt. Auch HENSOLDT-Titel legen zu.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

