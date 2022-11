Geopolitische Spannungen belasten: Asiens Börsen uneinheitlich -- Siemens Energy tief in den roten Zahlen -- Hedgefonds fordert Google-Mutter Alphabet zu Stellenabbau auf -- Twitter im Fokus

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn verteidigen und schloss am Abend 0,46 Prozent stärker bei 14.378,51 Punkten. Auch der TecDAX war mit einem moderaten Plus gestartet und beendete den Handel letztlich 0,32 Prozent höher bei 3.129,61 Zählern.

In Frankfurt griffen die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kaufrausch weiter zu.

Die europäischen Märkte zeigten sich am Dienstag fest.

Der EURO STOXX 50 hielt sich nach einem freundlichen Start uch weiterhin im grünen Bereich. Schlussendlich ging er mit einem Gewinn von 0,71 Prozent bei 3.915,09 Indexpunkten in den Feierabend.

Vor allem die US-Produzentenpreise standen im Fokus. Sie stiegen schwächer als erwartet und nährten die Hoffnung auf eine weniger aggresive Geldpolitik der Fed.

"Und trotzdem bleibt der Markt nun anfällig für Gewinnmitnahmen", zitierte Dow Jones Newswires einen Händler. Denn auch der Euro reagierte zeitweise fest auf die US-Erzeugerpreise. Mit zwischenzeitlich knapp 1,05 Dollar hat er das Jahrestief von Ende September um fast 10 Cent hinter sich gelassen. "Für US-Anleger bedeutet das aber auch 20 Prozent Plus im DAX seit dem letzten Tief plus 10 Prozent in der Währung: Das sind für US-Anleger 30 Prozent innerhalb weniger Wochen, und das reizt zu Gewinnmitnahmen", so der Händler.

