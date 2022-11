Goldpreis klettert auf Drei-Monats-Hoch

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.770,66

Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen habe die Nachfrage nach dem Edelmetall verstärkt, hieß es von Marktbeobachtern. Am Nachmittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf bis zu 1786 US-Dollar. So hoch stand der Goldpreis seit Mitte August nicht mehr.

Seit Anfang November geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa neun Prozent gewonnen, während sich die Zinserwartungen abgeschwächt haben. Vor allem, nachdem die Inflation in den USA im Oktober niedriger als erwartet ausgefallen ist, wird am Markt mit schwächeren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed gerechnet.

Am Dienstag hatten weitere Preisdaten aus den USA die Spekulation verstärkt, dass die Fed den Leitzins künftig weniger stark erhöhen muss, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Im Oktober hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weiter abgeschwächt, die Jahresrate fiel mit 8,0 Prozent überraschend niedrig aus. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

Am Markt wird immer stärker darauf spekuliert, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. In den vergangenen Monaten hatte ein starker Anstieg der Kapitalmarktzinsen die Investoren verstärkt in festverzinsliche Papiere gelockt, während die Nachfrage nach Gold vergleichsweise schwach gewesen war./jkr/bgf/he

