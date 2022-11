Home Depot-Aktie fester: Umsatz- und Gewinnplus im dritten Quartal

Aktien in diesem Artikel

"Wir haben im dritten Quartal erneut eine solide Leistung erbracht", sagte Unternehmenschef Ted Decker am Dienstag laut Mitteilung. Bereits im Vorquartal hatte er von einem Rekordumsatz gesprochen. Die Aktie fiel vorbörslch dennoch.

Von Juli bis September kletterten die Erlöse nach Konzernangaben im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf knapp 38,9 Milliarden US-Dollar (37,7 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis betrug der Zuwachs konzernweit 4,3 Prozent, in den USA waren es 4,5 Prozent. Experten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet.

Unter dem Strich stieg der Gewinn um 5,1 Prozent auf gut 4,3 Milliarden Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 4,24 Dollar, ein Plus von mehr als 8 Prozent.

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der mit einer Belegschaft von rund einer halben Million Menschen mehr als 2300 Einzelhandelsgeschäfte betreibt.

Home Depot peilt ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von rund drei Prozent an. Die operative Gewinnmarge soll bei etwa 15,4 Prozent liegen. Den Zuwachs beim verwässerten Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet der Vorstand im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Die Home Depot-Aktie gewinnt im Handel an der NYSE zeitweise 1,18 Prozent auf 310,20 US-Dollar.

/mne/tav/mis

ATLANTA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot Inc., The

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot Inc., The