Home Depot-Aktie: Mit Rekordquartal

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der Gewinn je Aktie kletterte von 4,53 auf 5,05 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 4,95 US-Dollar deutlich. Chef Ted Decker zeigte sich optimistisch, "in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld zu überzeugen", und bestätigte die Jahresziele. Der Konzern aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia stellt für 2022 drei Prozent mehr Umsatz und 15,4 Prozent operative Gewinnmarge in Aussicht.

Experten erwarten in der zweiten Jahreshälfte eine Verlangsamung des Umsatzwachstums. Eine von Home Depots Stärken ist die ProSparte für professionelle Handwerker. Der Auftragsbestand dieser Sparte sollte helfen, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

Aufbau: Der Aufwärtstrend ist intakt. Die Marke bei 300 Euro ist eine Absicherung auf dem Weg zum Allzeithoch bei 375 Euro.

















