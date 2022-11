Von Gewinnmitnahmen geprägt: DAX zeigt sich an Börse Frankfurt tiefer

Am Mittwoch beging der DAX die Sitzung marginale 0,03 Prozent tiefer bei 14.374,86 Punkten. Letztlich fiel das Aktienbarometer um 1 Prozent auf 14.234,03 Zähler zurück - Börsianer nahmen Gewinne mit.Am Dienstag hatte der Leitindex dank eines nachlassenden Preisdrucks in den USA 0,5 Prozent auf 14.378 Punkte zugelegt.

Anleger nach Raketeneinschlag in Polen nervös

Für Nervosität sorgte der Einschlag einer Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine. Sollte sich das aber eindeutig als eine in der Ukraine abgefeuerte Abwehrrakete einordnen lassen, dürfte dieses Thema für die Börsen schnell abgehakt sein, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. US-Präsident Joe Biden zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die Rakete aus Russland abgefeuert wurde.

Daten zu US-Einzelhandelsumsätze

Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im Oktober deutlicher ausgeweitet als erwartet. Die Erlöse seien gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Experten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,0 Prozent gerechnet. Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze im Oktober ebenfalls um 1,3 Prozent. Das lag sogar noch deutlicher über den Erwartungen. Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Richtschnur für die Stärke des Konsums, der für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA besonders wichtig ist.

