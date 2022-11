Seasonax-Gründer Dimitri Speck: Gold, Silber und Platin starten bald durch

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.776,18

Gold , Silber und Platin trotz hoher Korrelation mit unterschiedlichem saisonalen Verlauf• Sie unterscheiden sich sehr in ihrer Verwendung• Die drei Edelmetalle haben laut Dimitri Speck schon bald ihre beste Saison vor sich

Dimitri Speck, Gründer und Head Analyst der auf Saisonalität spezialisierten Investment-Boutique Seasonax nimmt Gold, Silber und Platin unter saisonalen Gesichtspunkten unter die Lupe. Dabei fällt auf: Obwohl die drei Edelmetalle stark korrelieren zeichnen sie sich durch einen unterschiedlichen saisonalen Verlauf aus. Gemeinsam sei ihnen jedoch, dass sie demnächst ihre beste Saison vor sich haben, berichtet "Institutional Money" unter Berufung auf den Experten.

Beste Saison startet in Kürze

Wie Dimitri Speck erläutert, lässt ein Rückblick auf den mittleren Verlauf der Gold-Erträge über 54 Jahre in Abhängigkeit von der Jahreszeit erkennen, dass die anstehende saisonale Phase für das gelbe Edelmetall positiv ist. Schon Mitte November starte eine sehr gute saisonale Phase, die bis in die zweite Februarhälfte andauere. Es sei die beste Saison für Gold. Doch auch in den übrigen Monaten kann Gold zulegen.

Bei Silber beginnt der saisonale Anstieg erst Mitte Dezember, dafür war dieses saisonale Plus in den vergangenen 54 Jahren jedoch noch deutlicher ausgeprägt als bei Gold. Von Mitte Februar bis Mitte Dezember ging es saisonal dann aber wieder leicht abwärts.

Platin konnte sich in der 36-Jahre-Historie ab Mitte Dezember ähnlich freundlich entwickeln wie Silber. Ab der zweiten Februarhälfte zeigte sich dann jedoch ein deutlicher Rücksetzer.

Die Gründe für den unterschiedlichen saisonalen Verlauf

Die Entwicklung des Goldpreis sieht Speck vor allem in der Verwendung für Schmuck begründet: "Nun, Gold ist ein Anlage-, Schmuck- und Industriemetall. Ungefähr zwei Drittel der Goldjahresproduktion werden für die Produktion von Schmuck aufgewendet. Zu bestimmten Jahreszeiten finden Festlichkeiten statt, und dazu auch ein Goldkauf. Da ist zum einen Weihnachten gegen Jahresende, mindestens genauso wichtig sind aber die asiatischen Feste: Das chinesische Neujahrsfest im Februar und die Hochzeitssaison in Indien im Herbst. Bei all diesen Festen wird oft Gold verschenkt. Die Schmuckhändler decken sich naturgemäß bereits vor den Festzeiten ein - und heben so den Goldpreis tendenziell an."

Den saisonalen Verlauf von Silber und Platin führt der Experte hingegen vornehmlich auf deren Verwendung als Industriemetalle zurück. So werde bei vielen industriellen Verarbeitern "Jahresplanung und Bestellverfahren oft aufs Geschäftsjahr ausgerichtet und durch dieses bestimmt". Daher würden Kaufaufträge vermehrt zum neuen Geschäftsjahr platziert.

Redaktion finanzen.net

