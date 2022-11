Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX schwächelt vorbörslich

Der DAX dürfte mit Abgaben in den Handelstag starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei mit einem Plus von 0,14 Prozent auf 28.028,30 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,33 Prozent auf 3.123,77 Zähler. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,99 Prozent auf 18.161,69 Stellen (7:26 Uhr MEZ).

3. Siemens Energy tief in den roten Zahlen - Verluste sollen eingedämmt werden

Hohe Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland haben den Energietechnikkonzern Siemens Energy im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. Zur Nachricht

4. Hedgefonds fordert Google-Mutter Alphabet zu Stellenabbau auf

Das Ende des Tech-Booms bringt auch die Google-Mutter Alphabet unter Druck - ein Investor fordert "aggressive" Sparmaßnahmen. Zur Nachricht

5. Twitter-Chef Elon Musk : Verifizierung von Abos erst wieder Ende November möglich

Twitter wird die Möglichkeit, mit Abo-Zahlungen ein Verifikations-Häkchen zu kaufen, erst in zwei Wochen wieder aktivieren. Zur Nachricht

6. Grand City Properties-Aktie: Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen

Eine starke Nachfrage nach Mietwohnungen hat den Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties in den ersten neun Monaten angetrieben. Zur Nachricht

7. Netflix meldet Erfolge für "Im Westen nichts Neues" und "The Crown"

Edward Bergers Weltkriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat es nach Angaben des Streamingdienstes zweieinhalb Wochen nach seiner Veröffentlichung (28.10.) unter die Top Five der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filme überhaupt geschafft. Zur Nachricht

8. Zurich-Aktie: Zurich Insurance strebt Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent an

Die Zurich Insurance Group AG will die Rendite in den kommenden drei Jahren in der Schaden- und Unfallversicherung und die Gewinne in der Lebensversicherung weiter steigern. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,27 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 69 Cent auf 86,23 Dollar.

10. Euro legt etwas zu

Der Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0369 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

