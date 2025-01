Marktbericht aktuell

Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger mit Spannung auf die jüngsten Inflationszahlen aus den USA.

Der DAX konnte die heutige Sitzung zur Wochenmitte um 0,17 Prozent höher bei 20.305,24 Punkten eröffnen und zeigt sich auch im Anschluss freundlich.

Wer­bung Wer­bung

Die Impulse von der Wall Street waren durchwachsen. Zins- und Zollsorgen halten sich hartnäckig.

Charttechnik des DAX im Fokus

Am Widerstand bei 20.500 Punkten und darüber war zuletzt gute Abgabebereitschaft zu sehen. Das Vortagestief bei 20.333 Punkten sollte nicht unterschritten werden, darunter verläuft bei 20.136 Punkten die 38-Taglinie.

Wer­bung Wer­bung

Sein Allzeithoch markierte der DAX am 13. Dezember bei 20.522,82 Punkten. Der Rekord auf Schlusskursbasis liegt aktuell bei 20.426,27 Zählern.

US-Inflationsdaten am Nachmittag

Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Vor diesen Hintergründen rechnet die UBS damit, dass es in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin zu Schwankungen an den Aktienmärkten kommen wird - entweder wegen aktueller Wirtschaftssignale oder wegen Neuigkeiten zur Politik von Donald Trump, der am kommenden Montag ein zweites Mal das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Generell bleibe der Trend aber vorteilhaft für Aktien, denn die Stärke der US-Wirtschaft bleibe ein unterstützender Faktor für das Wachstum der Unternehmensgewinne.

Wer­bung Wer­bung

"Letzte Meile" zum 2-Prozent-Ziel

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, werden zur Wochenmitte aber "alle Augen auf die Inflation" gerichtet, um die Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA näher beurteilen zu können. "Unsere Volkswirte gehen davon aus, dass die Dezemberdaten keine klare Entspannung an der Preisfront signalisieren werden", erwähnte am Morgen die Expertin Antje Praefcke. Auf dem Weg zum 2-Prozent-Ziel habe sich die "letzte Meile" der Inflation letzten Endes doch als zäh erwiesen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires