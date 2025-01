US-Inflation im Blick: Asiens Börsen überwiegend leichter -- TRATON hält Absatz fast stabil -- BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Malen-Wechsel

Am Dienstag bewegte sich der deutsche Aktienmarkt im Plus.

Der DAX ging am zweiten Handelstag der Woche fester in den Handel und behielt seine positive Tendenz auch weiterhin bei. Er verabschiedete sich letztlich 0,69 Prozent stärker bei 20.271,33 Punkten.

Der TecDAX startete ebenso mit leichten Zuschlägen und zeigte sich auch im weiteren Verlauf ebenfalls freundlich. Sein Schlussstand: 3.494,57 Zähler (+0,1 Prozent).

Der DAX startete am Dienstag einen Erholungsversuch, da unter den Anlegern erneut Hoffnung auf eine moderatere Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump aufkam.

Zum Wochenbeginn hatte der DAX die 20.000-Punkte-Marke erreicht, konnte diese jedoch mit einem Sicherheitsabstand verteidigen. Eine weitere Erholung von diesem Niveau könnte es dem Index ermöglichen, die jüngste Korrektur vorerst hinter sich zu lassen.

Positive Impulse kamen am Dienstag aus New York, wo sich die US-Börsen am Vorabend auf Tageshöchstständen verabschiedeten.

Entscheidend für die weitere Entwicklung an den Börsen bleiben die Zins- und Inflationsperspektiven sowie die ersten politischen Schritte von Trump, der in der kommenden Woche sein Amt antreten wird. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass ein Berater-Team Trumps über eine langsame, schrittweise Erhöhung der Zölle nachdenkt. Dies soll die Verhandlungsposition stärken und gleichzeitig einen raschen Inflationsanstieg verhindern.

"Sollte Donald Trump seine Zölle nach der Einführung in kleinen Schritten anheben, wäre der befürchtete große Schock erst mal vom Tisch", schrieb diesbezüglich am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners laut dpa. Er sehe darin etwas Hoffnung, dass die befürchteten Zoll- und Inflationsschocks ausbleiben.

