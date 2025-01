Jefferies & Company Inc. beurteilt Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Aktie im Blick

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 148,30 Euro belassen. Mit Blick auf den wichtigen US-Absatzmarkt nehme die Zuversicht zu, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürfte dort das Jahr 2024 für die Anbieter aus Europa nicht so gut geendet haben, wie von den Unternehmen der Branche vor Monaten noch erwartet worden sei.

Um 11:47 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 123,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,69 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 77.302 Heidelberg Materials-Aktien.

