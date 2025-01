Nach "Goldlöckchen-Jahr"

Symrise-Aktien geraten am Dienstag unter Druck.

Die Aktien von Symrise sind am Dienstag via XETRA zeitweise mit mehr als 3 Prozent Kursminus auf 96,22 Euro noch schwächer gewesen als die Papiere des Konkurrenten Givaudan. Symrise landeten damit auf dem niedrigsten Niveau seit März 2024. Analyst Charlie Bentley von der Investmentbank Jefferies schrieb in seinem Kommentar vom Montagabend einiges, was die Anleger wohl nicht gerne hören.

2025 werde für die Branche nämlich nicht so ein "Goldlöckchen-Jahr" wie 2024, so sein Fazit im Ausblick. Allerdings seien Lagerbestandsabbau, ambitionierte Vergleichswerte und Zinssorgen durch die Kurskorrektur bereits gut eingepreist. In einer separaten Note speziell zu Symrise kappte er das Kursziel. Er äußerte die Sorge, dass die Margenambitionen zulasten des Wachstums gehen. Sein Kursziel von 114 Euro liegt allerdings weiter über dem aktuellen Kursniveau.

