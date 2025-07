Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag behauptet

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 89,24 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 89,24 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,64 EUR. Bei 89,08 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 89,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 16.155 Stück.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. 40,07 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 2,73 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,00 EUR an.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,79 EUR je Symrise-Aktie.

