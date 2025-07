Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 88,82 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 88,82 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 88,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.567 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,73 Prozent hinzugewinnen. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,27 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,00 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

