Symrise Aktie News: Symrise fällt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 87,94 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 87,94 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,80 EUR nach. Bei 88,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 34.655 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Symrise am 30.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

