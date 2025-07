Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Im XETRA-Handel kam die Symrise-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 89,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 89,40 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,58 EUR zu. Bei 89,30 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 89,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 2.368 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 39,82 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 88,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 0,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,29 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,00 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

