Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 88,48 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 88,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 86,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173.850 Symrise-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach oben. Am 22.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,90 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,29 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

