Neutral von JP Morgan Chase & Co. für BASF-Aktie

BASF-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Er habe nach jüngsten Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team seine Schätzungen für den Chemiekonzern aktualisiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seines Erachtens erscheinen die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) an das vierte Quartal und das Gesamtjahr weiterhin überzogen.

Um 12:21 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 43,62 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 19,23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 908.491 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 2,7 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 28.02.2025 gerechnet.

