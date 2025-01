Wachstumspotenzial

Unternehmen wie NVIDIA profitieren bereits erheblich vom KI-Boom. Doch nun nennen Fondsmanager von Baron Capital fünf weniger bekannte KI-Aktien, die ein beeindruckendes Wachstum versprechen könnten.

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich von einer Zukunftsvision zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Wirtschaft entwickelt. Unternehmen wie NVIDIA profitieren bereits erheblich von diesem Boom. Doch auch abseits der großen Namen tun sich spannende Investitionsmöglichkeiten auf. Fondsmanager von Baron Capital haben im Interview mit MarketWatch im Dezemeber 2024 fünf weniger bekannte Unternehmen ausgemacht, die in den kommenden Jahren stark vom KI-Wachstum profitieren könnten. Diese Firmen aus verschiedensten Sektoren setzen auf innovative KI-Technologien, die ihre Branchen transformieren und laut der Fondsmanager enormes Wachstum versprechen.

1. Duolingo-Aktie - KI-gestützte Sprachlernplattform

Duolingo hat mit seiner Plattform für das Erlernen von Fremdsprachen nicht nur den Markt erobert, sondern auch gezeigt, wie KI den Bildungssektor revolutionieren kann. Das Unternehmen verwendet KI, um interaktive Lernerfahrungen zu schaffen - ein Beispiel dafür ist die KI-gesteuerte Cartoonfigur "Lily", mit der Nutzer Gespräche führen können. Durch den Einsatz von KI wächst Duolingo rasant: Im dritten Quartal 2024 stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf 113 Millionen, während die zahlenden Abonnenten um 47 Prozent auf 8,6 Millionen zunahmen. Portfolio-Manager Ashim Mehra, der Duolingo in seinem Baron Technology Fund hält, erklärte gegenüber MarketWatch: "Sie verstehen, wohin sich die Branche entwickelt und wie sie KI in ihren Produkten einsetzen können."

2. Axon Enterprise-Aktie - KI für effizientere Polizeiarbeit

Axon ist bekannt für seine Bodycams und Taser, doch das Unternehmen geht nun noch einen Schritt weiter und setzt auf KI, um administrative Aufgaben von Polizisten zu erleichtern. Mit dem Produkt "Draft One" nutzt Axon KI, um aus Bodycam-Daten automatisch erste Entwürfe von Einsatzberichten zu erstellen. Das soll den Beamten wertvolle Zeit sparen. In einer Konferenz zur Besprechung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024 sagte der CEO von Axon, Patrick Smith: "Unsere Kunden sind genauso begeistert wie wir von dem, was noch kommt. Es gibt keinen Bereich, in dem mir das so klar ist wie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Interesse ist riesig." Fondsmanager Mehra sieht ebenfalls großes Potenzial, auch in Bereichen wie dem Einzelhandel und der Gesundheitsversorgung. Axon zeige, wie KI auch in der öffentlichen Sicherheit Innovationen vorantreiben kann.

3. Kratos Defense & Security Solutions-Aktie - KI für Drohnen und Verteidigung

Kratos ist ein Anbieter von Verteidigungstechnologie, der sich auf Drohnen und Raketenabwehrsysteme spezialisiert hat. Die "XQ-58 Valkyrie" ist eine KI-gesteuerte Drohne, die in Kampfsituationen als "Wingman" fungieren kann. Sie nutzt KI, um Daten in Echtzeit zu analysieren und selbstständig Entscheidungen zu treffen. Randy Gwirtzman, Portfolio-Manager des Baron Discovery Fund, erklärte gegenüber MarketWatch: "KI ist eine Möglichkeit, für Systeme, eine riesige Menge an Informationen zu verarbeiten und in umsetzbare Intelligenz umzuwandeln." Kratos hat bereits einen Rekord-Auftragsbestand und ein Potenzial von 12 Millionen US-Dollar im Auftragsbuch, sagte CEO Eric DeMarco in der Unternehmenskonferenz zur Besprechung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024. Fonds-Experte Gwirtzman glaubt laut MarketWatch, Kratos könne den Jahresumsatz bis 2029 auf 3,5 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Das könnte auch den Aktienkurs verdoppeln, fügte er hinzu.

4. SentinelOne-Aktie - Cybersicherheit auf Basis von KI

SentinelOne hat sich im Bereich Cybersicherheit mit seiner Singularity Platform etabliert. Die KI-gestützte Software analysiert Bedrohungen in Echtzeit und wehrt Cyberangriffe schneller ab, als es Menschen möglich wäre. SentinelOne verzeichnete einen Umsatzanstieg von 28 Prozent im dritten Quartal 2024 - und man erwartet eine weitere Steigerung. "Das Unternehmen hat großes Wachstumspotenzial, da der Marktanteil derzeit bei etwa 2,5 Prozent des 30 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Sicherheitssoftware liegt", sagte Gwirtzman gegenüber MarketWatch. SentinelOne sei gut positioniert, um von der wachsenden Bedrohungslage im Cybersicherheitssektor zu profitieren. Laut dem Portfolio-Manager könnte sich auch hier der Aktienkurs verdoppeln.

5. Tempus AI-Aktie - KI revolutioniert medizinische Diagnosen

Tempus AI setzt KI ein, um die medizinische Diagnostik zu verbessern. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um große Mengen an Patientendaten zu analysieren und personalisierte, präzise Behandlungspläne zu entwickeln. Besonders im Bereich der Onkologie hat Tempus damit Fortschritte erzielt. "Im Gegensatz zu traditionellen diagnostischen Labors können wir einzigartige Patienteninformationen wie klinische, molekulare und bildgebende Daten einbeziehen, um unsere Tests intelligenter zu machen", so das Unternehmen. Mit einer Umsatzsteigerung von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal 2024 und laut Gwirtzman einem potenziellen Wachstum von 20 bis 25 Prozent jährlich bis 2029 könnte Tempus in den kommenden Jahren stark von der KI-Entwicklung profitieren. Gwirtzman zeigte sich auch hier gegenüber MarketWatch zuversichtlich, dass das den Aktienkurs des Unternehmens verdoppeln könnte.

Geheimtipps für Anleger? KI-Aktien mit Potenzial

Die oben genannten Unternehmen zeigen, wie KI eingesetzt werden kann, um in verschiedenen Branchen innovative Lösungen zu schaffen und das Wachstum zu fördern. Fondsmanager wie Ashim Mehra und Randy Gwirtzman setzen auf das Potenzial dieser Unternehmen und sehen in ihren KI-Investitionen starke Wachstumschancen. Die Unternehmen profitieren laut den Experten bereits jetzt von ihrem Wettbewerbsvorteil - und könnten in den kommenden Jahren womöglich zu echten Gewinnern werden.

Redaktion finanzen.net

