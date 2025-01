Im Rally-Modus?

Die Investmentfirma VanEck hat eine optimistische Krypto-Prognose für die kommenden Jahre abgegeben. Dabei soll wohl auch KI eine Rolle spielen.

• VanEck zeigt sich optimistisch

• Großes Potenzial in der Zulassung neuer Spot-ETFs

• KI bald in Blockchains integriert



Mit optimistischen Aussichten blickt VanEck auf den Kryptomarkt 2025. Die Investmentfirma prognostiziert eine Fortsetzung des Bullenmarkts, neue Allzeithochs und die wachsende Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Blockchain-Technologie. Die Erwartungen konzentrieren sich insbesondere auf Bitcoin, Ethereum, Solana ETFs und weitere Entwicklungen in der Welt der digitalen Assets. Die hoch gesteckten Erwartungen seien nicht nur auf technische Faktoren, sondern auch auf das steigende Interesse institutioneller Anleger zurückzuführen, so VanEck.

Bitcoin und Ethereum auf neuen Höhen

Laut VanEck wird der Kryptomarkt wohl im ersten Quartal 2025 seinen ersten Höhepunkt erreichen. So soll Bitcoin auf etwa 180.000 US-Dollar steigen, bevor eine Konsolidierung einsetze. Laut Matthew Sigel, VanEck-Analyst, sei jedoch insbesondere Bitcoin in einer Phase ohne technischen Widerstand. Bedeutet: Neue Allzeithochs seien in den kommenden Monaten nicht undenkbar. Seiner Einschätzung nach könnte das Potenzial des Kryptomarktes in diesem Zyklus eine Rendite von bis zu 1.000 Prozent generieren - und das sei noch vergleichsweise bescheiden im Vergleich zu vorherigen Zyklen. "Unser Ziel sind 180.000 US-Dollar für 2025. Das wäre eine Rendite von 1.000 Prozent vom Tiefpunkt bis zum Höhepunkt dieses Zyklus, der bei weitem noch der kleinste Bitcoin-Zyklus ist", erklärt der Analyst im Rahmen seiner Prognose.

Seit Anfang November hat der Bitcoin-Kurs eine beeindruckende Rally hingelegt und ist von 67.000 US-Dollar auf in der Spitze 93.495 US-Dollar gestiegen - ein Wachstum von knapp 40 Prozent in kurzer Zeit. Der Boom wird auch durch die steigende Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs untermauert. So sind seit dem Wahlsieg von Donald Trump mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar in entsprechende Indexfonds geflossen.

Doch auch gegenüber Ethereum zeigt sich VanEck optimistisch: So wird die Kryptowährung bei über 6.000 US-Dollar seitens der Analysten erwartet. Der Grund: Ethereum bleibe das Rückgrat vieler Blockchain-Anwendungen. So schätzt VanEck, dass die Einnahmen durch "Blob Space"-Gebühren bis Ende 2025 auf über eine Milliarde US-Dollar steigen könnten. Gleichzeitig erwarte man wohl ein Wachstum des DeFi-Sektors, mit Handelsvolumen von vier Billionen US-Dollar und einem TVL von über 200 Milliarden US-Dollar. Weiter rechne VanEck damit, dass großes Potenzial in der Zulassung neuer Spot-ETFs in den USA läge. Besonders der Solana-ETF und Ethereum-ETPs, die Staking-Funktionen integrieren, könnten die Attraktivität für institutionelle und private Investoren steigern, so VanEck.

KI trifft Blockchain

Laut VanEck würde die Verbindung von Blockchain mit künstlicher Intelligenz ein Schlüsseltrend in diesem Jahr sein. So erwarte die Investmentfirma, dass sogenannte "AI Agents" - autonome KI-Bots, die Blockchain-Aktivitäten optimieren - massiv an Bedeutung gewinnen würden. Diese Bots könnten nicht nur im DeFi-Bereich, sondern auch in sozialen Medien und im Gaming Anwendung finden, heißt es in der VanEck-Prognose weiter. So sprechen die Analysten über eine Million neue KI-Agenten, die 2025 entstehen könnten, was den Übergang in eine vernetzte, automatisierte Zukunft beschleunigen würde.

Die kommenden Jahre könnten - insbesondere mit Hinblick auf den ab Ende Januar regierenden und mittlerweile krypto-freundlichen Donald Trump - entscheidend für die Entwicklung von Bitcoin und Co. sein. Zwar prognostizieren Analysten wie Matthew Sigel ein massives Wachstum, jedoch dürften Anleger weiterhin die Augen offen halten, wie sich der Markt tatsächlich entwickeln wird. Denn: Der Kryptomarkt ist volatil, und ebenso schnell wie die Kurse steigen, könnten sie auch wieder einbrechen.

