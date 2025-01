Q4

Der Volkswagen-Konzern hat auch im vierten Quartal wegen eines deutlichen Absatzrückgangs in China weniger Fahrzeuge verkauft und kommt damit auch im Gesamtjahr 2024 auf weniger Verkäufe.

Werte in diesem Artikel

Die Auslieferungen sanken in den drei Monaten per Ende Dezember weltweit auf Jahressicht um 0,8 Prozent auf 2,503 Millionen Fahrzeuge. In den gesamten zwölf Monaten sank der Absatz laut Mitteilung um 2,3 Prozent auf 9,027 Millionen Fahrzeuge

Wer­bung Wer­bung

In China sackte der Absatz im Schlussquartal wegen eines intensiven Wettbewerbsumfelds um 8 Prozent auf 871.500 Einheiten ab. In Westeuropa ging es den weiteren Angaben zufolge mit 0,7 Prozent dagegen leicht aufwärts auf 834.000 Fahrzeuge. Spürbarer nach oben ging es mit dem Absatz in Nordamerika, wo VW die Verkäufe um 4 Prozent auf 288.000 Einheiten steigerte.

Bei den vollelektrischen Autos (BEV) sank bei VW im vierten Quartal der Absatz leicht um 0,5 Prozent auf 238.200 Einheiten.

Wer­bung Wer­bung

Die VW-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 0,97 Prozent auf 91,78 Euro.

DJG/kla/cbr

DOW JONES