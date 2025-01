Güterverkehr

Daimler Truck hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 460.409 Nutzfahrzeuge verkauft, das sind 12 Prozent weniger als im Vorjahr.

Nur das vergleichsweise kleine Busgeschäft verzeichnete mit plus 2 Prozent einen leichten Zuwachs, wie aus deiner Mitteilung des Nutzfahrzeugherstellers hervorgeht. Trucks Asia verzeichnete einen Absatzrückgang von 22 Prozent, bei Mercedes-Benz Trucks gingen die Verkäufe um 20 Prozent zurück, und bei Trucks North America betrug der Rückgang 2 Prozent.

Weitere Details gab Daimler Truck nicht. Erfreulich war ein Anstieg der Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge von 17 Prozent auf 4.035 Einheiten.

Amazon kauft Elektro-Lkws von Daimler Truck

Prestigeerfolg für Daimler Truck: Der US-Konzern Amazon bestellt 200 schwere Elektro-Lkw für seinen europäischen Güterverkehr bei dem Lkw-Hersteller. Die Daimler Truck-Fahrzeuge sollen ab 2025 eingesetzt werden, wie Amazon in München mitteilte. Demnach sollen über 140 in Großbritannien fahren, in Deutschland gut 50. Bisher sind - seit dem Jahreswechsel - bei Amazon in Europa 38 Elektro-Lkw im

Einsatz.

Der Onlinehändler will bis 2040 CO2-neutral werden. In Europa will Amazon nach früheren Unternehmensangaben über mehrere Jahre eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seines Transportnetzwerks investieren. Im vergangenen Jahr hatte Amazon die Zahl seiner elektrischen Lieferautos in Deutschland auf gut 600 verdoppelt, diese werden vom US-Unternehmen Rivian hergestellt. In den fünf Großstädten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt lässt Amazon Pakete mittlerweile auch mit elektrischen Lastenfahrrädern ausliefern.

Die Daimler Truck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent höher bei 38,14 Euro.

DOW JONES/(dpa-AFX)