Quantencomputer-Aktien

Nachdem NVIDIA-CEO Jensen Huang mit seinen Aussagen zum Quantencomputing kürzlich für einen Kurssturz bei Quantencomputeraktien sorgte, kommt es bei diesen Titeln nun zu einer Erholung.

• NVIDIA-CEO lässt Quantencomputeraktien abstürzen

• Microsoft zuversichtlich: 2025 das Jahr, "in dem wir quantenfähig werden" könnten

• D-Wave Quantum-Aktie, IonQ-Aktie & Co. mit Kurssprung

Wer­bung Wer­bung

NVIDIA-CEO lässt Aktien abstürzen

NVIDIA-CEO Jensen Huang äußerte kürzlich noch Zweifel am Potenzial des Quantencomputings in den kommenden Jahren. "Wenn Sie sagen, 15 Jahre für sehr nützliche Quantencomputer, dann ist das wahrscheinlich eher früh. Wenn Sie sagen, 30, dann ist das wahrscheinlich eher spät. Aber wenn Sie 20 sagen, dann würden das, glaube ich, viele von uns glauben", erklärte er laut Investing.com. Huangs Aussagen lösten eine Verkaufswelle bei den Aktien von Quantencomputer-Unternehmen aus.

Bei D-Wave Quantum beeilte man sich, dem NVIDIA-CEO zu widersprechen. D-Wave-CEO Alan Baratz erklärte gegenüber CNBC, dass Huang falsch liege. Auch IonQ-CEO Peter Chapman sprang Baratz zur Seite und betonte in einer Erklärung die Vorteile von Quantencomputern. Die Beruhigungspillen wirkten bei Anlegern jedoch wohl nicht und die Titel erlebten kürzlich erneut einen Ausverkauf.

Wer­bung Wer­bung

Microsoft: Quantenfähigkeit 2025

Nun kommen jedoch positive Nachrichten vom Tech-Riesen Microsoft: Das Unternehmen glaubt, dass 2025 das Jahr sein könnte, "in dem wir quantenfähig werden". In einer Mitteilung von Microsoft von Dienstag heißt es, dass wir "an der Schwelle zur Ära der zuverlässigen Quantencomputer" stehen würden, die "sinnvolle Probleme lösen und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen" könnten. Das Unternehmen erwartet, dass sich das Tempo der Quantenforschung und -entwicklung in den nächsten 12 Monaten beschleunigen wird. Microsoft sieht daher auch einen wichtigen Zeitpunkt für Führungskräfte, um das Thema besser zu verstehen. Es bestehe "ein dringender Bedarf an Informationen und einem besseren Verständnis dafür, wie technische Fortschritte im Bereich der Quantenphysik die reale Welt beeinflussen können." Microsoft hat daher sein neues Quantum Ready-Programm angekündigt, das "Führungskräften die nötigen Einblicke und Werkzeuge" bieten.

D-Wave Quantum-Aktie, IonQ-Aktie & Co. erholen sich

Bei den Quantencomputeraktien setzte daraufhin eine Erholung ein: Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte am Dienstag im NYSE-Handel letztlich um 23,5 Prozent auf 4,73 US-Dollar, die IonQ-Titel legten an der NYSE um 5,92 Prozent auf 29,51 US-Dollar zu, während die Rigetti Computing-Aktie an der NASDAQ um 47,93 Prozent auf 8,95 US-Dollar ansprang.

Wer­bung Wer­bung

Die Gewinne dürften sich auch zur Wochenmitte fortsetzen: Im vorbörslichen NYSE-Handel notiert die D-Wave Quantum-Aktie zeitweise 12,68 Prozent höher bei 5,33 US-Dollar, während die IonQ-Aktie 1,83 Prozent auf 30,05 US-Dollar zulegt und die Rigetti Computing-Aktie an der NASDAQ 2,91 Prozent auf 9,21 US-Dollar gewinnt.

Redaktion finanzen.net