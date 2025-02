Marktbericht aktuell

BÖRSE AKTUELL: DAX nach US-Inflationszahlen kurzzeitig mit Rücksetzer unter 22.000er-Marke - Handelsende freundlich

12.02.25 17:36 Uhr

Auch am Mittwoch riss die Rekordserie des DAX an der Frankfurter Börse nicht ab. Am Nachmittag stand der DAX jedoch im Bann von US-Daten.

Indizes DAX 40 22.142,7 PKT 104,9 PKT 0,48%

Zur Eröffnung des Mittwochhandels stieg der DAX um 0,18 Prozent auf 22.077,82 Punkte, verzeichnete direkt ein neues Allzeithoch und tendierte überwiegend freundlich. Am Nachmittag sorgten US-Konjunkturdaten für einen kurzen Rücksetzer unter die 22.000er-Marke. Dann konnte sich der Leitindex wieder erholen und bei 22.193,65 Zählern eine neue Bestmarke setzen. Letztendlich legte er 0,5 Prozent auf 22.148,03 Punkte zu und beendete den Tag damit erneut mit einem Schlussrekord. Gute Vorlagen aus Übersee Weiteren Auftrieb gaben vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober. Gelassenheit um Zölle eingekehrt Sorgen wegen der zahlreichen Handelskonflikte, die die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, jüngst anzettelte, rücken für viele Investoren weiter in den Hintergrund. Experten warnen aber vor zu viel Gelassenheit. US-Inflationszahlen am Nachmittag Neben dem Zollthema waren auch die heute anstehenden Verbraucherpreise aus den USA einen Blick wert. Die US-Inflation stieg dabei im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Prozent. Die Prognose hat bei 2,9 Prozent gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat zog der Wert um 0,5 Prozent statt der erwarteten 0,3 Prozent an. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

